Нынешний глава Белого дома Джо Байден в бытность вице-президентом США хранил секретные документы без надлежащих предосторожностей.

Об этом сообщил в Твиттере комитет по надзору палаты представителей.

"Вчера мы получили ошеломляющую информацию от бывшей помощницы президента Байдена Кэти Чунг. Показания Белого дома разваливаются", - говорится в посте.

Как рассказал председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, ссылаясь на показания Чунг, коробки с секретными документами не были заперты в шкафу в Penn Biden Center (Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенсильванского университета имени Байдена в Вашингтоне) и были доступны сотрудникам Центра, а также потенциально другим лицам, имевшим доступ в офис.

По словам Комера, которые приводит издание New York Post, до того как попасть в Центр, коробки хранились в трех местах в Вашингтоне, их перевозили на частном автомобиле. В ближайшие дни комитет свяжется с людьми, представляющими интерес для расследования.

"Мы должны найти, кто имел доступ к документам", — цитирует издание Комера.

Напомним, в январе СМИ сообщили, что в аналитическом центре имени Байдена "Байден Пенн центр" были обнаружены закрытые материалы времен его работы вице-президентом.

А вскоре стало известно, что в кладовой при гараже в доме президента США в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в соседней комнате тоже обнаружили несколько документов разных категорий секретности.