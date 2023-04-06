Университет в Мюнстере отказался от имени кайзера Германии Вильгельма II в своем названии из-за "славянофобии и антисемитизма".

Об этом сообщает Bild.

Издание напоминает, что в 1902 году Вильгельм подписал постановление о создании на базе Мюнстерской академии полноценного университета. В благодарность в 1907 году ему присвоили имя императора.

Через 111 лет, в 2018 году, группа студентов и историков потребовала переименовать вуз, так как кайзер "без всякий сомнений, был крайним милитаристом и националистом, славянофобом и откровенно одержимым антисемитом, превосходившим в этом даже своих современников".

Активисты считают, что роль кайзера Вильгельма II в создании университета была второстепенной.

В среду руководство университета большинством голосов поддержало переименование. С 1 октября, когда начнётся новый семестр, вуз будет называться просто Мюнстерский университет (Universität Münster).

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