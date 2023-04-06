В киевских супермаркетах начали продавать семена с патриотическими названиями.

Соответствующие фото публикует "Страна".

Производители предлагают приобрести редис "Две-три недели", рукколу "Волонтерка", кукурузу "Бавовна" и "Джавелин", кабачки "Нептун" и "Призрак Киева". Также можно вырастить свеклу "Бандера".

Кроме этого, можно купить семена цветов под названием "Герои Украины".

Напомним, в Верховную Раду уже подан законопроект о запрете на использование военно-патриотической тематики в коммерческих целях.

Ранее мы писали, что в киевских супермаркетах появилась колбаса "Бандеровская" и "Патриотическая".

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.