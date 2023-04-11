Демократическая партия объявит своего кандидата на пост президента США на национальном съезде объединения в Чикаго. Претендента назовут после того, как будут известны результаты промежуточных выборов.

Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times.

Национальный комитет Демократической партии выбрал Чикаго для своего съезда в 2024 году, причем рассматривались варианты проведения мероприятия в Атланте и Нью-Йорке. Съезд состоится 19-22 августа следующего года. Ожидается, что он соберет от 5000 до 7000 делегатов и привлечет до 50 000 посетителей.

Вечерние мероприятия пройдут в United Center - месте съезда Демократической партии 1996 года в Чикаго, а дневные - в конференц-центре McCormick Place, где состоялся саммит НАТО 2012 года.

Делегаты будут размещены примерно в 30 отелях Чикаго.

Президент Джо Байден во вторник утром перед отъездом в Ирландию позвонил губернатору Джей Би Притцкеру, чтобы сообщить ему о выборе Чикаго.

"Я просто хочу, чтобы вы знали, что мы планируем провести съезд Демократической партии в Чикаго", - сказал Байден.

Выбрав Чикаго для проведения съезда, демократы подчеркивают важность для себя штатов Среднего Запада - Иллинойса, Висконсина, Мичигана и Миннесоты. Губернаторы этих штатов, все демократы, были переизбраны в 2022 году.

Ранее Илон Маск заявил, что уголовное преследование Дональда Трампа поспособствует его победе на президентских выборах в 2024 году.

Мы писали, что Байден не торопится объявлять о своем намерении переизбираться на второй срок. Некоторые его советники и близкие соратники считают, что заявить о начале предвыборной кампании он может в июле или даже осенью.