Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам своего визита в Вашингтон сообщил, о чем шла речь на переговорах во время его поездки в США. В частности, на встрече с американскими предпринимателями премьер обсудил аналог плана Маршалла для Украины.

Об этом он заявил в ходе брифинга, запись которого опубликована в его телеграм-канале.

"Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге плана Маршала для Украины, о трансформации экономики", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что прямые иностранные инвестиции станут основой для трансформации украинской экономики.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином увеличение военной поддержки Украины для контрнаступления. Глава правительства подчеркнул важность срочного получения Украиной необходимого вооружения. В частности, ракет большей дальности.

План Маршалла - послевоенная американская программа поддержки экономики Европы, названная по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла. Программа действовала с 4 апреля 1948-го по декабрь 1951 года, общая сумма ассигнований составила около $13 млрд.

Ранее на брифинге в Вашингтоне Шмыгаль сказал, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

Между тем согласно прогнозу МВФ приток инвестиций в Украину не предвидится. То есть "плана Маршалла" для нашей страны, который должен был обеспечить взрывной рост отечественной экономики, по мнению фонда не будет.