"Страна" узнана имя поджигателя греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы во Львове, которое произошло 14 апреля. Им оказался 31 летний житель Ужгорода Эрнест Балога.

По информации источника "Страны" в правоохранительных органах, 13.04.23 Эрнест Балога приехал во Львов из Ужгорода, а в 04:40 14.04.23 "путем поджога куртки" совершил поджог двери церкви.

"Эрнест Балога родился 1991 году, проживает в городе Ужгород Закарпатской области, ранее работал таксистом, на данный момент безработный, о мотивах совершенного преступления не сообщает", - рассказал источник.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что во Львове переводят в ПЦУ церковь Святого Георгия Победоносца. Это расположенный в центре города храм 1901 года постройки. "Википедия" пишет, что это единственный кафедральный собор УПЦ во Львове.

Позже по Львовском храме Святого Георгия Победоносца, который переводят из УПЦ в ПЦУ, начались конфликты. В УПЦ заявили, что в городе продолжается попытка захвата храма.