Во время запуска Европейским космическим агентством ракеты-носителя тяжелого класса Ariane V с автоматической межпланетной станцией JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) к спутникам Юпитера в эфир на несколько секунд попал ленивец. Животное сидело в траве перед одной из камер во время подготовки полёта.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 09:14 по местному времени (в 15:14 по Киеву) 14 апреля.

Чтобы зверь не пострадал от работы двигателей, специалисты ЕКА перенесли его в безопасное место.

Ленивец появляется на 0.27:09 трансляции

Появление ленивца во время трансляции вызвало бурное обсуждение в Твиттере ЕКА.

"Этот парень определенно является звездой трансляции", - написала одна из пользовательниц.

"Хотя мы и фокусировались на конкретной ракете и космическом корабле, мы склонны с вами согласиться", - ответили ей в ЕКА.

В итоге пользователи сети предложили сделать малыша талисманом миссии, а астроном НАСА Таня Харрисон нарисовала соответствующий логотип.

Миссия к лунам Юпитера должна была стартовать ещё в четверг, 13 апреля, однако её отложили на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий.

Шеститонная автоматическая межпланетная станция достигнет цели через восемь лет - к июлю 2031 года. Её главной целью будут три ледяные луны газового гиганта: Ганимед, Европа и Каллисто. Считается, что на них есть подледные теплые океаны с жидкой водой и растворенными в ней минералами. Это идеальная среда для зарождения биологической жизни.

Как мы писали, 2 марта в вечернем небе можно было наблюдать без телескопа красивое космическое явление - сближение Венеры и Юпитера.

Также мы рассказывали, что первый в истории запуск космических спутников с территории Британии завершился провалом.