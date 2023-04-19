Россия достигла ключевых целей вторжения - захватила крупную атомную станцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечила его водой.

Об этом заявил в интервью Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Я с самого начала сказал, что именно этого на самом деле хотела Россия, и почему они напали бы на нас. Возможно, они не проделали бы весь путь (на Киев - Ред.). На самом деле, они это сделали, потому что увидели возможность. Но им это не нужно было", - заявил он.

Он также заявил, что в Украине и на Западе есть "нездоровая одержимость" весенним контрнаступлением ВСУ.

Поэтому "если что-то пойдет не так", Украину могут начать склонять к переговорам и как минимум отдать Крым.

"Вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на это, - это очень нездорово. Если что-то пойдет не так, или оно будет недостаточно успешным - а что такое достаточно? Они скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и договориться о чем-то", - заявил он.

Он заявил, что сейчас россияне "многого добились", и поэтому стремятся вести переговоры сейчас.

"Переговоры будут означать, что Украине придется искать "низко висящие фрукты". Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

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