Стало известно, кто станет новым послом Евросоюза в Украине
Новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в сейчас занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения.
Информацию о своем новом назначении подтвердила сама Матернова в Twitter.
"Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она.
Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Матти Маасикас из Эстонии.
Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру - дипломатические представители ЕС сменяются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главы европейской дипломатии.
Ранее в Евросоюзе описали будущий механизм по принятию Украины в ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз "идет полным ходом".
Также сообщалось, что техническая часть переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может занять всего два года, что будет рекордом для стран-кандидатов, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля.