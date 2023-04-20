Новым послом Европейского Союза в Украине будет назначена Катарина Матернова из Словакии, которая в сейчас занимает пост заместителя главы Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения.

Информацию о своем новом назначении подтвердила сама Матернова в Twitter.

"Спасибо! Для меня это большая награда и в то же время огромный вызов. Я с нетерпением жду совместной работы", - написала она.

Сейчас послом Евросоюза в Киеве является Матти Маасикас из Эстонии.

Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических представительств ЕС по всему миру - дипломатические представители ЕС сменяются каждые четыре года и назначаются главами Совета и Комиссии по предложению главы европейской дипломатии.

Ранее в Евросоюзе описали будущий механизм по принятию Украины в ЕС.