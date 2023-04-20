Между Илоном Маском, владеющим Twitter, и компанией Microsoft разгорелся конфликт. Американский миллиардер даже пригрозил подать в суд.

Два месяца назад в Twitter сообщили, что начнут взимать плату от 42 тысяч долларов в месяц за доступ к своему API, который может понадобиться сторонним разработчикам для создания собственного программного обеспечения. Ранее эта услуга была бесплатной.

Позже Microsoft объявила, что с 25 апреля удалит Twitter со своей рекламной платформы. Рекламодатели, использующие инструмент управления соцсетями Microsoft, больше не смогут получить доступ к Twitter с панели инструментов.

В ответ на это заявление Илон Мас пригрозил подать в суд на компанию.

"Они незаконно тренировались, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства", - ответил Маск на твит.

Маск не уточнил, как именно и что Microsoft незаконно обучала, используя данные Twitter. Однако известно, что Microsoft - ключевой покровитель OpenAI, это разработчик нейросети ChatGPT.

Маск помог создать OpenAI в 2015 году, но вскоре после этого вышел из проекта. В последнее время он критиковал ChatGPT и говорил о планах создать компанию, подобную OpenAI.

Напомним, что ранее мы писали, что Маск набирает команду для создания альтернативы нейросети ChatGPT. По данным агентства Reuters, глава Tesla нанял Игоря Бабушкина - исследователя, недавно покинувшего подразделение Alphabet (GOOGL.O) DeepMind AI. Он специализируется на моделях машинного обучения, используемых в чат-ботах, таких как ChatGPT. Их проект исследований в области искусственного интеллекта находится на ранней стадии, без конкретного плана разработки конкретных продуктов.

Мы писали, что в феврале этого года в Украине официально запустили революционную нейросеть ChatGPT. Мы разбирались, что она умеет.

В Украине уже появились вакансии, где работодатели ищут соискателей с умением пользоваться ChatGPT.