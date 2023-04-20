В четверг, 20 апреля, в Петербурге над Кировским машиностроительным заводом поднимается оранжевый дым.

Об этом сообщают российские СМИ.

О причинах задымления не сообщается.

Завод производит энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики; машиностроительный металлопрокат. В частности, завод известен своим трактором "Кировец", а также производством бронеавтомобилей "Онега" и "Ладога".

Напомним, 10 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар на складе запчастей на площади в 1000 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стал взрыв баллона на складе.

14 марта в Симферополе ночью тоже горел огромный склад площадью в тысячу квадратных метров. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ночью сгорел цех по производству пластика. У здания рухнула крыша.

Также в начале марта в российском Краснодаре в районе летного училища произошел взрыв и начался пожар. Местные паблики писали, что взрыв был слышен в разных районах Краснодара. После этого поднялся густой столб дыма на территории летного училища. В российском МЧС утверждали, что произошло возгорание травы в поле.