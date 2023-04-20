Украина готовит продажу крупных государственных компаний по заниженным ценам. Таким образом власти хотят наполнить госбюджет и снизить коррупцию.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что потенциальным инвесторам обещают компенсировать значительный риск покупки ее "высокой прибыльностью после завершения войны".

Информацию агентству подтвердил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Киев может заработать более $400 миллионов долларов за счет продажи госкомпаний, и еще $190 млн может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий", - говорит он.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.