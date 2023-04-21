Из четырех "Шахедов", которые не удалось сбить этой ночью, два попали в нефтебазы в разных регионах страны.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Также он со ссылкой на очевидцев пишет, что это новые, более мощные "Шахеды".

"Об этом не всегда сообщается, но прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц", - пишет Куюн.

Напомним, после атаки дронов этой ночью сообщалось о поражении объектов инфраструктуры в Винницкой и Полтавской областях.

При этом в Укрэнерго сообщали, что энергосистема Украины не пострадала.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.