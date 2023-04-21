Глава Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на решение суда в Москве о его заочном аресте по делу о терроризме.

Он заявил в комментарии "УП", что это "хороший показатель работы разведки".

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - сказал глава ГУР.

Напомним, ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме по делу о подрыве Крымского моста.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.