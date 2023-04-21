Министр финансов Германии и лидер входящей в правящую коалицию либеральной Свободно-демократической партии Кристиан Линднер получил удар ниже пояса на партийном съезде.

Об этом сообщает Bild.

Издание опубликовало видео, на котором заметно, что Линднер собирался покинуть президиум съезда, когда его соратница по партии – вице-президент Европарламента Никола Бир – случайно подняла правую руку и попала ему ниже пояса.

Политик на долю секунды согнулся, но тут же распрямился, улыбнулся и продолжил путь со сцены. Вскоре после этого Линднера переизбрали главой партии на новый срок.

Ранее мы писали, что более года назад, в начале войны, Линднер выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа.

А летом, еще до подрыва российских газопроводов, Линднер заявил, что считает "неправильным и абсурдным" предложение вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубики запустить газопровод "Северный поток - 2".