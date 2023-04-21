Студент Киевской духовной семинарии Михаил Працюк рассказал о сегодняшнем задержании полицией в Киево-Печерской лавре.

Видео с рассказом юноши разместила Киевская духовная семинария в своем телеграм-канале.

Полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что тот вел съемки в лавре для прямого эфира в своем Инстаграме. Михаила прямо во время съемки посадили в авто, на его требование вызвать адвоката, которое он озвучил перед сотнями своих зрителей, не ответили, а просто выключили камеру.

По словам Працюка, в полиции написали рапорт о его якобы провокационных действиях в отношении правоохранителей, но протокол не составляли.

Ранее правозащитницу Викторию Кохановскую задержала полиция около Киево-Печерской лавры. При задержании женщину (по видимому, временно потерявшую сознание) повалили на землю.

Печерский районный суд Киева избрал Кохановской меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Меру пресечения ей избрали по статье "хулиганство" за то, что она якобы была одной из тех, кто сломал ролеты в 39-м корпусе лавры после опечатывания здания комиссией Минкульта.