Бои за Бахмут перешли на западные окраины города. Россияне также приблизились к украинским путям снабжения в западную часть населенного пункта. Кроме того, они обошли с юга и севера железнодорожный вокзал.

Об этом пишет газета Washington Post.

"После восьми месяцев, когда Украина неуклонно уступала территорию, борьба приближается к нескольким квадратным милям в западной части города", - сообщает издание.

Украинский военный с позывным "Бандит" заявил журналистам, что в городе большие потери: "Много людей умирает здесь, очень много". По его словам, Россия уничтожает здания, где укрываются ВСУ, авиабомбами.

Военный с позывным Плай винит Россию в большинстве разрушений, "но также признает, что Украина сыграла свою роль, учитывая, что обе стороны полагались на тяжелую артиллерию с самого начала битвы".

Журналиста пустили в штаб обороны Бахмута, который находится в бункере на территории соседнего Часова Яра. Там ему показали, как российская система РЭБ ослепляет украинский беспилотник.

На дисплее "высветилось предупреждение "Слабый сигнал GPS", затем "помехи сигнала самолета", прежде чем изображение начало вращаться. "Он падает, - сказал Плай, когда экран исказился, а затем погас. - Он подобрался слишком близко к глушителям".

Плай сказал, что бои за Бахмут за последнюю неделю усилились: Россия и Украина направили в город подкрепления и несут новые потери. Обе стороны также перебросили в Бахмут элитные подразделения.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отразила 53 атаки, россияне пытаются штурмовать Бахмут и соседние села.

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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