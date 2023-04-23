Паводок в Киеве пошел на спад. По сравнению со вчерашним днем, уровень воды в Днепре меньше на 5 сантиметров. Измерения производились вблизи моста "Метро".

Об этом сообщает городская военная администрация.

"Всю неделю половодья идет на убыль. Но еще удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - пишет начальник администрации Сергей Попко.

Напомним, что пик паводка в Киеве прогнозировался на вчера, 22 апреля.

Как писала "Страна", несмотря на то, что вода понемногу отступает, 1,5 тысячи домов остаются затоплены. Также мы публиковали фото затопленного Гидропарка в Киеве, где под воду ушли футбольные поля, зоны отдыха и паркинги.

Также "Страна" публиковала видео, как на затопленном берегу Днепра киевляне ловили рыбу и проводили автошоу.

Помимо Украины мощные ливни накрыли Турцию. На турецкий город Кахраманмараш обрушился мощный шторм. Пострадало более 40 человек. Воду из машин вычерпывают ведрами. По данным журналистов, дожди не пощадили сельскохозяйственные угодья.