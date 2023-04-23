В Черном море сейчас наблюдается наличие вражеской корабельной группировки, состоящей из десяти кораблей. Из них два являются подводными ракетоносителями, снаряженными 8 ракетами "Калибр".

Об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров в своем телеграм-канале.

По его словам, угроза ракетного удара остается.

Назаров также предупредил о возможности новых вражеских атак, включая авиационные бомбардировки и атаки дронами типа Shahed-131/136, особенно в ночное время.

Украинцам советуют быть осторожными и внимательными на территориях, где проходят стабилизационные мероприятия, избегать скопления людей и не игнорировать сигналы воздушных тревог. Также следует быть бдительными на морском побережье из-за возможности вынесения морских мин в связи с погодными условиями, добавил Назаров.

В оперкомандовании "Юг" предупредили, что россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине 9 мая, в "сакральную для себя дату".

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны.

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