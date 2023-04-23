Депутат сената Румынии Диана Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента. Это был ироничный ответ на обвинения в том, что ее компьютер связан с Россией.

Заявление она сделала на пленарном заседании парламента, сообщает Ziare.

"Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по wi-fi палаты депутатов, это означает, что эта палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN - из Москвы. Значит, сенат обманул. Сенат - путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!" - приводит слова Шошокаэ румынское издание.

Ранее она требовала в парламенте отобрать у Украины "исторические территории Румынии", а затем предлагала начать процесс присоединения к Румынии Молдавии.

Война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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