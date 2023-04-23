Летающая тарелка, которой стала звездой в киевских телеграм-каналах в ночь странной вспышки над столицей, сейчас находится на Оболонской набережной в Киеве рядом с парком "Наталка". Там она висит, прикрепленная к стреле эвакуатора.

В самом эвакуаторе - никого.

Прогуливающиеся киевляне охотно фотографируются на фоне новой достопримечательности.

Напомним, телеграмм-каналы массово публиковали фото какой-то "летающей тарелки", которую куда-то зачем-то везли в Киеве 19 апреля, когда в небе под столицей зафиксировали масштабную вспышку.

Как писала "Страна", в космическом агентстве прокомментировали вспышку под Киевом, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим событием".

Госкосмос также объяснил главную версию причин вспышки над Киевом падением метеорита из потока Лириды.

Напомним, что в Киеве уже есть здание с "летающей тарелкой". Оно находится на станции метро "Лыбедская" и будет внесено в реестр памятников архитектуры.

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