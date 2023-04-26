Появились новые подробности драки между мэрами Ахтырки и Тростянца.

Мэр Тростянца Юрий Бова в комментарии "Стране" назвал мэра Ахтырки Павла Кузьменко "реальным неадекватом".

"Он говорит неправду, он первый начал оскорблять и первый набросился с кулаками. Пришлось нам немного поконфликтовать. В целом, реальный неадекват. Больше нечего комментировать", — сказал Бова.

Он также добавил, что не собирается писать заявление в полицию на мэра Ахтырки.

Напомним, 18 апреля в распоряжении "Страны" оказалось видео, где видна драка двух людей, вследствие которой один из участников падает на землю после удара. Как выяснилось, конфликт на видео произошел между народным депутатом Верховной Рады от группы "За будущее" Игорем Молотком и мэром Ахтырки Павлом Кузьменко.

Вчера Кузьменко подрался с Бовой. В комментарии "Стране" мэр Ахтырки заявил, что мэр Тростянца Бова набросился на него с кулаками во время совещания, на котором обсуждали, в какой именно из двух общин появится кластерная больница.