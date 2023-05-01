Во Франции сегодня прошли масштабные протесты против повышения пенсионного возраста, а также против их инициатора - президента Эмманюэля Макрона. В Париже началась уже 13-я по счету манифестация против пенсионной реформы.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Профсоюзы заявили о намерении провести крупнейшую общенациональную акцию за последние 30 лет в "праздничной и семейной обстановке". По всей Франции они ожидали выхода на улицы до полутора миллионов человек, причем анонсировали, что поддержать французов должны профсоюзные активисты из разных стран.

"Сегодня Париж в каком-то смысле является мировой столицей профсоюзного движения", - сказала глава ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине.

Однако правоохранительные органы давали другие оценки, ожидая в Париже 100 тысяч человек, включая 1-2 тысячи "радикалов" из других стран. По всей стране силовики ожидали участия не более 600 тысяч протестующих.

По данным префектуры столичной полиции, еще до начала манифестации стражи порядка провели 2 740 проверок и задержали несколько человек, изъяв у них "предметы, которые могли быть использованы против сотрудников правоохранительных органов".

В Париже колонна протестующих, несмотря на дождливую погоду, двинулась от площади Республики в центре города в сторону конечной точки маршрута на площади Нации на востоке столицы. Манифестанты несли плакаты с лозунгами: "В День труда против несправедливой реформы", "Нет 64 годам", "Не хотим провести всю жизнь на работе".

Полиция впервые с начала года использовала на манифестации беспилотники "для предотвращения порчи имущества и обеспечения общественного порядка".

Практически сразу после начала акции начались столкновения протестующих с полицией. Участники шествия принялись жечь мусорные баки и забрасывать полицию камнями и бутылками с коктейлем Молотова. Правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Ранее мы сообщали, что 14 апреля Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. Таким образом, в стране утвердили повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов.

На следующий день Макрон подписал закон о пенсионной реформе, несмотря на многомесячные массовые протесты по всей стране.