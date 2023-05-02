Раненые, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Замминистра отметила, что вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

По словам Маляр, в скором времени будут реализованы конкретные решения, в частности, готовится соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ, и это должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения.

Как писала "Страна", в Минобороны, ВСУ и МВД просят Раду отложить законопроект о доплате военным.

По данным Минобороны, РФ за сутки обстреляла 119 населенных пунктов в 9 областях Украины. Эпицентр боев остается по-прежнему в Бахмуте и Марьинке, где отбиты десятки атак противника.

Тем временем война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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