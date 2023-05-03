На прошлых выходных ботанический сад имени Гришко, который активно посещают киевляне, впервые за три года продал билетов на 900 тысяч гривен.

Об этом "Стране" сообщил заместитель директора Национального ботанического сада имени Гришко Джамал Рахметов.

"В пределах 900 тысяч грн. Это впервые за три года мы имеем такую цифру за выходные. Было продано 7 тысяч взрослых и 2 тысячи детских билетов. Это не считая льготников, которые проходят бесплатно. Грубо говоря, это за период с четверга по воскресенье. Это хороший результат", - говорит Джамал Рахметов.

Однако по его словам, этих денег недостаточно, чтобы полноценно ухаживать за садом.

"Очень тяжелую пережили зиму. В прошлом году у нас был мизерный доход — в пределах пяти миллионов, а нам нужно было 20 миллионов. Корпуса фактически были отключены, кроме оранжереи, и то, вытянули за счет альтернативных доходов, люди очень помогли - спасли оранжерею", - сообщил Рахметов.

Напомним, сейчас взрослый билет в ботсад - 100 грн, 50 грн - детский, а все льготники, пенсионеры и мамы, у которых маленькие дети - заходят бесплатно.

Как сообщалось, этой весной в Киеве наблюдали ажиотажный спрос на цветы в канун 8 Марта, продажи превысили прошлогодние. Букеты продавали даже под канонаду.

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