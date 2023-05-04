Несколько человек ранены и один убит в результате стрельбы в медучреждении в американском городе Атланта. Полиция перекрыла квартал и ищет подозреваемого.

Об этом сообщают американские медиа.

Предположительно стрельбу открыл бывший военный, 24-летний Дейон Паттерсон. Мужчина пришел на прием в медучреждение для психологической оценки, что-то во время ожидания в приемной на одиннадцатом этаже здания вывело его из себя, он достал оружие и открыл огонь.

По последним данным, как минимум четыре человека ранены, один из пострадавших (это была женщина) скончался.

Подозреваемый еще на свободе. Ему удалось скрыться на угнанном автомобиле. Власти заявили, что он вооружен и опасен. За информацию о стрелке объявлена награда 10 тысяч долларов.

На место происшествия прибыли бронированные автомобили спецназа.

Местных жителей призвали держаться подальше от района, где было совершено нападение, в связи с расследованием.

Ранее в апреле Дейдвилле, штат Алабама, произошла стрельба в танцевальном зале на вечеринке для подростков. Погибли не менее четырех человек, ещё более 20 пострадали.

Также мы писали, что в феврале в маленьком поселке Аркабутла (штат Миссисипи) мужчина открыл огонь на поражение из дробовика. Погибли шесть человек.