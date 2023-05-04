США считают, что Россия вряд ли сможет начать значительное наступление в Украине в этом году. Об этом заявила директор национальной разведки Эврил Хейнс в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Ее слова приводит в своем онлайне о войне в Украине CNN.

Как сказала Хейнс, Россия, скорее всего, не сможет провести "значительную наступательную операцию в этом году" из-за нехватки боеприпасов и живой силы – независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет.

"Фактически, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки сторонних боеприпасов помимо существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявила Хейнс.

"Путин, вероятно, уменьшил свои краткосрочные амбиции в Украине, чтобы укрепить контроль над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет союзником НАТО", – добавила она.

Несмотря на такую оценку, Хейнс сказала, что маловероятно, что Россия договорится о паузе в текущем году, если только политические факторы "не изменят ее точку зрения".

Хейнс также отметила, что российские войска готовят "новые оборонительные позиции" против украинского контрнаступления и "в апреле захватили меньшую территорию, чем за любой из трех предыдущих месяцев".

Ранее Хейнс оценила вероятность применения Россией ядерного оружия.

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Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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