В пятницу, 5 мая, в большинстве областей Украины днем объявлена воздушная тревога.

Предположительно - запуск ракет стратегической авиацией России из района Каспийского моря.

В Киевской областной военной администрации сообщают о ракетной опасности и призывают до отбоя тревоги оставаться в укрытиях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает не игнорировать тревогу.

Тем временем, уже сообщают о взрывах в районе Краматорска и Славянска.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.