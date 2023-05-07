ФСБ утверждает, что пресечена "атака украинских дронов" на аэродром Северный в Ивановской области РФ.

"Теракт на военном аэропорте в Ивановской области планировался против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", — заявляет ФСБ.

По утверждению российской спецслужбы, самодельные взрывные устройства "планировалось доставить на легкомоторном самолете из Черниговской области. Пилот, а также члены ДРГ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения".

Ранее в РФ сообщили о новой атаке на НПЗ Ильинский и задержании диверсантов.

Также напомним, во вчерашнем покушении на российского писателя Захара Прилепина подозревают уроженца Дружковки Донецкой области Александра Пермякова, который признался в работе на спецслужбы Украины. МВД РФ опубликовало фото подозреваемого.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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