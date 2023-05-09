Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас нет никаких шансов на мир между Россией и Украиной, поскольку "обе стороны убеждены, что они могут победить".

Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

"К сожалению, я не думаю, что в данный момент мирные переговоры возможны. Обе стороны убеждены, что могут победить. Это было российское вторжение, которое противоречило международному праву и Уставу ООН, но я не вижу, чтобы Россия была готова уйти с территорий, которые она оккупирует в данный момент, и я думаю, что Украина надеется вернуть их", - заявил он.

Он также сомневается, что посредничество Китая или Бразилии положит конец боевым действиям.

"Я уже сказал, что мирных переговоров в данный момент не будет. Но я надеюсь, что они будут в будущем. Ходили разговоры о зимнем наступлении россиян и о весеннем украинцев – ясно, что обе стороны полностью вовлечены в войну", - сказал Гутерриш.

Напомним, британские журналисты дали новый сценарий перемирия с Россией, заявив, что Украину готовят к "горькой пилюле" компромисса.

При этом издание WP писало о главных сценариях контрнаступления ВСУ, которые включают прорыв на Луганском или Мелитопольском направлениях или высадку в Крыму.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не воспринимать контрнаступление как голливудский сюжет, заявив, что "это не битва за Гондор".

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