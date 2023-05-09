Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд дела против 59 депутатов Госдумы РФ. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"15 февраля прошлого года они проголосовали за постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - сообщили в СБУ.

На основании этого обращения 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

После чего, российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "л/днр".

Обвиняемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении всем 170 российским сенаторам, поддержавшим "присоединение" к России части восточных и южных регионов Украины.

Также сообщалось, 20 депутатов Госдумы РФ осуждены заочно на 15 лет лишения свободы каждый за посягательство на территориальную целостность Украины.