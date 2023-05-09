Военная промышленность и ограниченные запасы США не позволят Украине в ближайшее время создать преимущество в вооружении над РФ.

Такой вывод делает главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, анализируя отчеты Пентагона, выпущенные в октябре 2022 года и в нынешнем мае.

Судя по этим документам, за семь последних месяцев американцы снизили объемы поставок 155 мм снарядов и орудий к ним, ракет Джавелин и Стингер, а также "не могут увеличить поставки по многим позициям".

По его словам, это компенсируется закупкой артиллерийских и танковых снарядов советского образца, поставками минометов малого калибра. "Уменьшение поставок орудий объясняется увеличением координируемых поставок орудий от других стран НАТО", - пишет Бутусов.

По его мнению, США смогут увеличить поставки критически важных средств поражения не ранее чем через 1-2 года.

Напомним, по данным СМИ, США не могут выйти на запланированный уровень поставок оружия Украине из-за нехватки компонентов.

Ранее мы писали, что Роберт Кеннеди-младший заявил, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе войны в Украине.