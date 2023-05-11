Утром в четверг, 11 мая, россияне ударили по приграничным районам Черниговской и Сумской области.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Север".

Утром зафиксировано четыре удара, вероятно из миномета 120 мм, в районе Нововасильевки.

Кроме того, россияне, вероятно из вертолета обстреляли район населенного пункта Красный Хутор.

Позже под обстрел снова попала Нововасильевка.

Напомним, РФ обстреляла поселок под Запорожьем кассетными и фосфорными снарядами.

Также сегодня в Славянске ракетными ударами повреждены частные дома и многоэтажки, ранена пенсионерка.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.