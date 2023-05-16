В МВД подтвердили гибель четырехлетних двойняшек в Одессе, о чем вчера писала "Страна".

В МВД сообщают, что детям стало плохо после употребления овощей с рынка и мать попыталась оказать им помощь, вызвав домой врача по объявлению. Позже, когда детям не стало лучше, мать вызвала "скорую", но было поздно.

Мальчик умер до приезда врачей, девочка - в медучреждении.

Предварительная версия - отравление неизвестным веществом.

Ранее источник "Страны" сообщал, что мама погибших детей купила на рынке "Привоз" овощи и вечером накормила ими своих детей, после чего у них появилась боль в животе и началась рвота. Врач, которого вызвала мать, вколола детям препарат "Церукал" и сначала детям стало лучше, но к ночи их состояние снова ухудшилось.

В связи с этим правоохранители заподозрили врача в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области после посещения аквапарка массово отравились хлором дети. Всего ингаляционное отравление хлором выявили у 16 человек.

Также мы рассказывали, как в Черкасской области двое детей отравились грибами, приготовленными на костре.