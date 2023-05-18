Во Львовской области судят младшего сержанта, который застрелил солдата срочной службы, пока тот был в туалете. Убийство произошло еще в прошлом году, но известно о нем из судебного реестра стало только сейчас.

Об этом пишет Zaxid.net.

Подозреваемый был мобилизирован в апреле 2022 года. В мае его и двух других военных назначили круглосуточно охранять военный объект на Львовщине, выдали штатное оружие и боеприпасы.

В июле поздним вечером между подозреваемым и погибшим возник словесный конфликт, поскольку последний не выполнил свое обещание и не привез подозреваемому патроны к пистолету, говорится в постановлении суда.

Через несколько часов младший сержант застрелил срочника выстрелом в голову, когда тот был в туалете. Срочник скончался на месте.

Третьему солдату, который был свидетелем убийства, подозреваемый пригрозил и приказал молчать, а сам пошел уничтожать вещественные доказательства. Однако в тот же день сам признался в убийстве.

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее полицейский со Львовщины застрелил в Ровно бойца теробороны, который хотел помешать грабежу.

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