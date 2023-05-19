В пятницу, 19 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных ударов. Была сбита 21 крылатая ракета, а также 8 беспилотников разного типа.

2. За минувшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

3. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Там же противник пытался наступать на Ивановское.

4. Под Авдеевкой россияне атаковали Северное и Первомайское, без успеха. Также отражены атаки противника в районе Марьинки и Новомихайловки.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.