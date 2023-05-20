"Там не осталось ничего хорошего". Президент Молдовы поддерживает постепенный выход страны из СНГ
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддерживает постепенный выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое решение она объясняет пренебрежением интересами Кишинева со стороны России.
Об этом Санду сказала в интервью проекту NonFiction на видеосервисе YouTube.
"К сожалению, то, что произошло за все это время, показало, что в этом сообществе для Молдовы ничего хорошего не осталось", – заявила она.
Санду также заверила, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но только исходя из уважения.
"Когда происходят постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда, и когда Россия – потому что самая большая проблема здесь Российская Федерация – не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить и всегда исходим из интересов наших граждан", – сказала президент Молдовы.
Санду добавила, что Молдова больше никогда не будет принимать у себя саммит СНГ.
Напомним, ранее в Молдове заявили, что разоблачили "созданную для дестабилизации страны" пророссийскую сеть.
Также мы писали, что недавно между Россией и Молдовой возник дипломатический скандал после того, как Кишинев выслал сотрудника посольства РФ и объявил его персоной нон грата. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал недопустимыми визиты российских чиновников в республику, пока продолжаются боевые действия в Украине.