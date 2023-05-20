Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддерживает постепенный выход страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Такое решение она объясняет пренебрежением интересами Кишинева со стороны России.

Об этом Санду сказала в интервью проекту NonFiction на видеосервисе YouTube.

"К сожалению, то, что произошло за все это время, показало, что в этом сообществе для Молдовы ничего хорошего не осталось", – заявила она.

Санду также заверила, что страна готова строить хорошие отношения, в том числе и торговые, с другими странами, но только исходя из уважения.

"Когда происходят постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда, и когда Россия – потому что самая большая проблема здесь Российская Федерация – не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны исходить и всегда исходим из интересов наших граждан", – сказала президент Молдовы.

Санду добавила, что Молдова больше никогда не будет принимать у себя саммит СНГ.

Напомним, ранее в Молдове заявили, что разоблачили "созданную для дестабилизации страны" пророссийскую сеть.

Также мы писали, что недавно между Россией и Молдовой возник дипломатический скандал после того, как Кишинев выслал сотрудника посольства РФ и объявил его персоной нон грата. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал недопустимыми визиты российских чиновников в республику, пока продолжаются боевые действия в Украине.