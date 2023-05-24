С момента вторжения в Украину Россия подготовила "около пяти тысяч" операторов танков Т-90М "Прорыв", БМП-2М, БМП-3 и различных дронов. Они предназначены "для пополнения существующих группировок войск и формирования новых соединений".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии.

По его словам, для действующей армии обучено более 21 тысячи военных. Всего же с 24 февраля 2022 года для вооруженных сил РФ прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих.

Напомним, Украина заявляет, что Россия потеряла в Украине 207 тысяч личного состава.

В РФ данных о своих потерях не озвучивали с сентября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в Украине погибли 5 937 россиян.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в российские войска с начала года на контракт приняли более сотни тысяч человек.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.