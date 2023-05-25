Украинские военные на британских Challenger-2 научились преодолевать препятствия в виде "зубов дракона", которыми Россия усилила оборону перед наступлением украинских войск.

Соответствующее видео с полигона появилось на телеграм-каналах, который ведут военные ВСУ.

Видно, как к танку спереди присоединили нечто вроде ковша, который разгребает заграждения-пирамидки на своем пути.

Такие укрепления массово устанавливает РФ вдоль линий боестолкновения - для противодействия продвижению техники. Например, войска РФ ставили "зубы дракона" вокруг Мелитополя и там же рыли траншеи в ожидании украинской армии.

Видео с танком Challenger-2, преодолевающим "зубы дракона", которое показало украинское командование, прокомментировал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если не будут прикрыты все эти "неприступные" рубежи обороны пехотой, то ставь хоть 10 рядов и 5 рвов - враг их легко преодолеет и выйдет на оперативный простор", - сказал Рогозин.

Сегодня в Офисе президента заявили о начале контрнаступления ВСУ.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

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