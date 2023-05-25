В Чернобыльском заповеднике объяснили, как легко определить вожака волчьей стаи
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал интересные факты о волчьей стае.
Подборка появилась в Фейсбуке организации.
- Волки – социальные животные. Обычно они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных.
- У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре.
- Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко приподнят, в то время как у рядовых особей опущен.
- Численность стаи в среднем составляет 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.
- Если с предводителем стаи или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами.
В январе мы сообщали, что Чернобыльский заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения. Участниками проекта являются Чернобыльский заповедник, Полесский национальный университет, Полесский природный заповедник Polissya Reserve и природный заповедник "Древлянский" .
А осенью заповедник публиковал фото слившихся с пейзажем зоны отчуждения волков.