Стая волков в зоне отчуждения. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал интересные факты о волчьей стае.

Подборка появилась в Фейсбуке организации.

  • Волки – социальные животные. Обычно они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных.
  • У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре.
  • Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко приподнят, в то время как у рядовых особей опущен.
  • Численность стаи в среднем составляет 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.
  • Если с предводителем стаи или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами.

Скриншот поста заповедника

В январе мы сообщали, что Чернобыльский заповедник начал большое многолетнее исследование волка в зоне отчуждения. Участниками проекта являются Чернобыльский заповедник, Полесский национальный университет, Полесский природный заповедник Polissya Reserve и природный заповедник "Древлянский" .

А осенью заповедник публиковал фото слившихся с пейзажем зоны отчуждения волков.

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