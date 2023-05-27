В субботу, 27 мая, в Чугуевском районе Харьковской области в лесу нашли живой двухлетнюю Виолетту Мужечук, которая пропала в селе Скрипаи почти четыре дня назад. В полиции Харьковской области поделились подробностями поиска и спасения девочки.

Правоохранители рассказали, что четверо суток полицейские с волонтерами и работниками ГСЧС прочесывали леса, луга, села, опрашивали местных жителей. Водолазы по несколько раз осмотрели водоемы, проверили побережье. Полиция также осмотрела каждый колодец, все заброшенные дома и возможные тайники, где с легкостью мог укрыться ребенок.

Ориентировки на пропавшую малышку были размещены в местах массового скопления людей, городском и междугородном транспорте, электричках, поездах, в метрополитене. В поисковые мероприятия ежедневно привлекались не менее тысячи человек. С фронта приехал отец ребенка и тоже искал свою маленькую дочь.

Сегодня по распоряжению руководства полиции радиус поисков был увеличен. К ним привлекли около тысячи человек.

"Мы решили сегодня все усилия направить на поиски ребенка в лесу, и мы не ошиблись. Мы верили и нашли девочку", - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области Роман Иващенко.

Ребенка нашли именно в лесу, примерно в 10 километрах от дома. Обессиленную, изголодавшуюся, испуганную, но живую девочку передали врачам. Медики не обнаружили внешних признаков угрозы жизни и увезли ее в больницу на более тщательный осмотр.

"Таких эмоций никто из нас еще не испытывал. Когда мы увидели ее живой, это были мурашки по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала, ребята ее услышали. Там очень плотный и большой лес. Большое чудо, что дикие животные ей не навредили. Когда мы прочесывали лес, нас кусали насекомые, и мы думали, как ребенок выживет в такой ситуации. На ее теле были царапины от веток. Однако никаких серьезных ранений не было. Когда мы ее взяли и дали воду, она сказала "водю-водю", и это было невероятно", - добавил Иващенко.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко сказал, что за всю его работу в уголовном розыске такое событие, когда маленького ребенка спустя длительное время находят живого и здорового, случается впервые.

Ранее мы писали, что в Сумской области спасатели с собаками нашли живой бабушку, которая ушла из дома двое суток назад.

Также "Страна" рассказывала, что в Черкассах сотрудники ГСЧС спасли двух несовершеннолетних девушек, которые упали в яму глубиной более двух метров.