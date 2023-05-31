Оператор связи "Vodafone Украина" решил проблемы, которые привели к масштабному сбою связи во многих городах.

Об этом сообщила PR-директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан в Facebook.

"04:33 сегодня – звонок с подтверждением от техдирекции, что все ок по всей стране (сама просила звонить, несмотря на ночь). Однако это – лучший wake-up call за последние дни – усну вновь со спокойной душой", – написала PR-директор "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

Напомним, проблемы со связью возникли во вторник около 21:15 в Киевской области и некоторых других областях, однако передача данных продолжала работать. В 00:25 все сервисы были восстановлены, а в 02:03 технические специалисты подтвердили полное восстановление связи, по словам Рубан.

В своем Telegram-канале "Vodafone Украина" рекомендовала использовать мессенджеры для связи в случае необходимости. Компания извинилась за доставленные неудобства.

Напомним, что в начале мая базовая станция Vodafone остановила летевшую в сторону Запорожья российскую ракету.

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