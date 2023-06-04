В Конгрессе США завтра обсудят документ, из которого следует, что Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, мог иметь отношение к преступной схеме.

Об этом пишет Fox News.

По данным издания, эту информацию предоставил некий осведомитель двум американским политикам - председателю комитета по надзору Палаты представителей Джеймсу Комеру и сенатору от Республиканской партии Чаку Грассли.

Осведомитель утверждает, что 30 июня 2020 года ФБР получило данные источника, в которых говорится, что Байден при президентстве Обамы имел отношение к взятке в пять миллионов долларов со стороны иностранца. Деньги передавались в обмен на "влияние на политические решения".

Документ об этом под номером FD-1023 хранится в ФБР, чей директор подтвердил его существование, заявил конгрессмен Комер. В понедельник Бюро должно доставить документ в Конгресс, где его рассмотрят в закрытом режиме.

Вопросы у конгрессменов следующие: что за схема изложена в этой бумаге и почему с 2020 года ей не давали ход на протяжении трех лет.

Напомним, в начале мая в Конгрессе США обвинили Байдена в коррупции на 10 млн долларов.

Также ранее группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии президента США Джо Байдена в коррупционной схеме.