Высокопоставленные должностные лица примерно 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности "Диалога Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

Подобные встречи каждый год организует правительство Сингапура и незаметно проводит их неподалеку от самого саммита, но прежде об этом СМИ не сообщали, отмечает агентство. Встречу посетили, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая, тон беседы был в ключе сотрудничества, а не конфронтации.

На совещании разведсообщества обсуждали войну в Украине и транснациональную преступность.

Ранее мы писали, что в рамках "Шангри-Ла Диалога" в Сингапуре прошла встреча министра обороны Китая Ли Шанфу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Министр обороны Китая предложил Резникову использовать "все возможные средства" для того, чтобы попытаться положить конец войне с РФ. Он также пообещал расширить военные связи с Киевом.

Тем временем война в Украине идет 466-й день. Мы следим за новостями 4 июня 2023 года в своем онлайне.

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