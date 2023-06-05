На трассу М3 "Украина", которая ведет из Москвы до границы с Украиной, в Калужской области РФ упали два беспилотника.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы 5 июня, публикуя фото и видео.

По данным пабликов, устройства не сдетонировали. Местные телеканалы сообщают, что дорога сейчас перекрыта и налажен объезд. На месте работают экстренные службы.

Напомним, на днях в Калужской области РФ заявляли о взрыве при падении беспилотника. Обломки разлетелись в радиусе 100 метров, а после взрыва в земле образовалась воронка.

Война в Украине идет 467-й день. Мы следим за новостями 5 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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