В Украине могли подготовить на территории России сеть диверсантов, которым передают дроны для совершения атак.

Об этом сообщают источники CNN, знакомые с разведданными США.

По их мнению, именно таким образом могла быть совершена атака на Кремль в начале мая. А вот по недавней атаке на Москву и Подмосковье пока такой информации нет.

При этом атаки наносятся украинскими дронами, а не американскими.

Как именно удалось переправить дроны в Россию, пока неясно. Вероятно, они были доставлены контрабандой через границу в разобранном виде. А используют их в России завербованные агенты проукраинских взглядов.

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Ранее мы подводили итоги событий 4 июня. Вчера сообщалось о прорыве ВСУ в районе Угледара в Донецкой области, но официальных подтверждений этому нет. По данным Генштаба ВСУ, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом. Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Бои там проходят практически круглосуточно.

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