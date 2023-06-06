Разрушение Каховской дамбы, которое произошло сегодня, вероятно, сделает невозможным форсирование Днепра украинскими войсками.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Сейчас, когда вода затопила множество населенных пунктов на юге, это, скорее всего, сведет на нет и без того небольшую возможность украинского наступления через Днепр на оккупированные южные регионы. Это позволит российскому командованию сосредоточить свои ограниченные силы и внимание в другом месте, отвлекая при этом Киев необходимостью справляться с гражданскими последствиями катастрофы", - пишет издание.

В то же время побеседовавший с изданием эксперт считает, что вероятность форсирования Днепра ВСУ и так была низкой, а прорыв дамбы позволит обеим сторонам высвободить часть своих сил с этого участка.

"Поэтому вопрос только в том, кто сможет быстрее перебросить их в другое место", - сказал изданию научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва конструкции российскими войсками. Разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела.

В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсоне вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.