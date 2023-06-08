​​ВСУ понесли потери в тяжёлой технике и солдатах, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением войск РФ в первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны за последние дни.

Об этом изданию CNN сообщили два высокопоставленных американских чиновника.

Один из официальных лиц США назвал потери, в том числе поставленных США бронетранспортеров MRAP, "значительными".

По данным официальных лиц, украинским войскам удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако на юге Украины российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали "ожесточённое сопротивление", врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько уровней глубины и защищены минными полями. Мины нанесли тяжёлый урон украинской бронетехнике.

Оба официальных лица США считают, что потери не повлияют на более крупное запланированное украинское контрнаступление.

Для официальных лица США и Западной Европы было ожидаемо, что украинское контрнаступление займёт время и подвергнет высокому риску личный состав войск и оружие, в том числе системы, поставленные Западом.

Перед этим издание "The Washington Post" написало, что ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области, но оно идёт тяжело.

А военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке подтвердил наступление ВСУ в Запорожской области. К таким выводам он пришел, проанализировав фото- и видеозаписи с места боёв.

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