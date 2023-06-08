Российские войска оставили последние позиции западнее канала "Северский Донец — Донбасс".

Об этом сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке в Твиттере.

Он напомнил, что ранее российские войска форсировали канал в районе Клещеевки и Андреевки, стремясь окружить Бахмут с юга. А теперь они оставили позиции на западном берегу.

"Российские и украинские источники сообщают, что силы РФ потеряли последние удерживаемые районы к западу от канала "Северский Донец", — заявил Рёпке.

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