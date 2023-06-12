Киевскую ГЭС практически невозможно разрушить ракетным ударом.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире телемарафона.

Он рассказал, что Украина еще в прошлом году сделала все возможное, чтобы защитить Киевскую ГЭС, когда существовали большие угрозы. В это время он командовал группировкой сил и средств обороны Киева.

"Мы не исключали такой факт, поэтому средства противовоздушной обороны сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств был. Но расчетное количество потребности элементов поражения нужно как минимум до ядерного взрыва для того, чтобы уничтожить, или подрыв изнутри, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень трудно, чтобы нанести такие поражения. Почти невозможно", - сказал Павлюк.

Ранее гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Киевская ГЭС защищена от ударов с воздуха и изнутри.

О том, что Киевской ГЭС не угрожает разрушение, поскольку она надежно прикрыта системой ПВО от ударов с воздуха и защищена войсками от действий ДРГ, говорил и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.